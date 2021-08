Politie biedt excuses aan voor fout: Jergé Hoefdraad niet overleden

,,Heel erg vervelend dit. We hebben het rechtgezet en bieden excuses aan de nabestaanden aan”, zegt een woordvoerder. Het is niet helemaal duidelijk hoe het verkeerde bericht in de wereld is gekomen. Zijn situatie wordt nog altijd als ‘kritiek’ bestempeld.

Hoefdraad raakte zondagochtend zwaargewond nadat hij bij een ruzie, aan het einde van een muziekfeest in Amsterdam-Zuidoost, door zijn hoofd was geschoten. De politie heeft de hoofdverdachte inmiddels in het vizier.

De politie gaat er vanuit dat hij een ruzie tussen twee partijen wilde sussen. Daarbij werd er meteen op de voetballer geschoten, waarop grote paniek uitbrak in de hal die was afgehuurd. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De 35-jarige Amsterdammer begon zijn loopbaan bij Ajax en – waar hij onder andere met Ryan Babel en Urby Emanuelson samenspeelde – en speelde vervolgens ook voor RKC Waalwijk, Almere City, Telstar en Cambuur – onderging zondag nog een spoedoperatie. Er gingen geluiden dat die ingreep op zich was geslaagd.

De politie weet inmiddels wie de hoofdverdachte van de dodelijke schietpartij is. Na meerdere getuigenverklaringen zijn agenten hem inmiddels op het spoor, al kon hij nog niet worden gearresteerd. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie doet een dringend beroep op deze man zich te melden.