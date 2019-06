Voorlopig geen verbod op asbestdaken

Nu het plan in de prullenbak eindigt hoeven huizenbezitters en ondernemers niet diep in de buidel te tasten om asbestdaken te saneren. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) dacht kritische senatoren nog over te kunnen halen door de asbestban drie jaar uit te stellen naar 2028.

VVD, PVV, PvdA, SGP en een aantal kleine fracties stemden tegen het voorstel.

Bekijk ook: Dit betekent het asbestverbod voor huizenbezitters