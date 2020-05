Tattoo-griezel kidnapt vrouw

De vrouw zou via een bekende een lift krijgen naar een tante. Toen de auto met Zak, die officieel Efthimios Michael Zachary Mikedis heet, achter het stuur stopte, wilde ze niet meer mee. Maar dat was al te laat, want de man, die een pistool droeg, dwong haar mee te gaan. In de auto zat nog een vriend van Zak.

De vrouw werd meegenomen naar een trailerpak, daar tweemaal gedrogeerd en verkracht door Mikedis en de andere man uit de auto. Ook stak hij haar haren in brand. Het slachtoffer werd uiteindelijk gedumpt op een parkeerplaats, zo meldt de Marion County Sheriff’s Office.

De camper waar het slachtoffer naar toe werd gebracht Ⓒ Marion County Sheriff’s Office

De opsporing van Zak was een makkie voor de politie. Zo erg toegetakeld lopen er niet veel rond.