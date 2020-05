’Avondklok en fouilleeracties’ vanwege relschoppers ramadan

De wijken Prinsenhof, Amstelhof en Heuvelwijk worden sinds het begin van de vastenmaand geteisterd door - volgens ingewijden - ’acht à negen groepen jongeren’. Veel bewoners zijn angstig en durven ’s avonds niet meer op straat te komen.

De burgemeester heeft als eerste maatregel zes personen een gebiedsverbod van drie maanden opgelegd.

Voor de lokale politiek is de maat vol: „Er zijn nu al 29 auto- en containerbranden geweest, waarschijnlijk allemaal aangestoken. Een dader is, ondanks de extra inzet van de politie en het ophangen van camera’s, nog niet opgepakt. Wij willen daarom dat de politie ook de mogelijkheid krijgt om in deze wijken preventief te fouilleren”, zegt VVD-raadslid Ole Heil.

Deze buurtbewoner kon nog net zijn auto redden door het vuur te blussen met emmers water. Ⓒ foto district8

Hij vervolgt: „Het loopt de spuigaten uit. Het wordt tijd dat we alles uit de kast trekken en keihard optreden. Jongeren die ’s nachts op straat hangen, wanen zich onaantastbaar en zorgen voor een onveilig gevoel bij de bewoners. Dat moet afgelopen zijn. Iedereen die rondhangt in deze wijken moet wat ons betreft zonder pardon gecontroleerd kunnen worden.”

Drugsoverlast

Naast de branden zijn de wijken ook in de greep van drugsoverlast en overlast gevend lachgasgebruik. Volgens CDA-raadslid Gijs Dupont, die net als de VVD meeliep met een buurtpreventieteam, is lachgas sinds maart verboden, maar kan de politie niet tegen ’dit zeer vervelende gedrag’ optreden.

„Dit moet nu heel snel worden opgenomen in de APV”, vindt het raadslid. De partij wil tevens een avondklok instellen, waarbij tussen tien uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends niemand zonder geldige reden op straat mag komen. „Het is een draconische maatregel, maar het is hard nodig nu het gezag niet langer de baas is en jongeren ’s avonds en ’s nachts de dienst uitmaken.”

’Mijn vrouw heeft nachtmerries’

Veel buurtbewoners doen inmiddels geen oog meer dicht. „Mijn vrouw heeft nachtmerries en ik heb heel veel last van stress”,, zegt een bewoner van de Heuvelwijk. Een Leidschendammer die vanwege de onlusten ’s avonds met een groepje door de buurt loopt, spreekt van ’een grimmige sfeer’. „Ze houden ons in de gaten en we worden uitgescholden. Er zijn ook plekken waar we niet durven te komen. Het Fluitpolderplein is voor ons een no-goarea”, aldus de bewoner, die uit angst anoniem wil blijven. Op korte termijn is er een spoeddebat over de aanpak van de overlast.