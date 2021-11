Voorstellen minister Dekker gaan Nederlandse Orde van Advocaten te ver

NOvA reageert in een brief op voorstellen die Dekker maandag in De Telegraaf deed. Er klinkt begrip voor het idee om toezicht aan te scherpen en weerbaarheid te vergroten. „Uiteraard aangevuld met strafrechtelijk optreden door het OM wanneer strafrechtelijke normen zijn overschreden.”

Maar sommige voorstellen gaan de advocaten te ver. „Sommige van de genoemde voorstellen vormen een inperking van essentiële rechten, zoals het recht van burgers op vrije advocaatkeuze.” Dekker oppert om iemand niet bij te laten staan door een familielid. Een van de aanleidingen is de arrestatie van advocaat Youssef T. in de EBI, de neef van Ridouan Taghi.

„Andere voorstellen, zoals invoering van het vier ogenprincipe in de EBI, zijn met name qua uitvoering complex.” De NOvA gaat binnenkort met Dekker in gesprek over de voorstellen. „Wij vertrouwen dat deze balans wordt gevonden.”

De VVD-bewindsman wil zware criminelen strakker van de buitenwereld afsnijden, om te voorkomen dat ze doorgaan met criminele praktijken. Digitale zittingen moeten bijvoorbeeld vluchtgevaar en contact met andere verdachten voorkomen. Dekker wil ook dat advocaten niet langer een op een afspreken met gevaarlijke gevangenen. Bovendien komen er wat de minister betreft meer Extra Beveiligde Inrichtingen (EBI’s) voor zware criminelen.