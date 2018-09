Tot 10 jaar cel voor 'nieuwjaarsmoord' Sjeddy

Twee mededaders, Layminda van Z. (21) en Roxanne O. (22), kregen vrijdagmiddag van de rechtbank in Haarlem respectievelijk vier jaar gevangenisstraf en een jaar celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

De 22-jarige Sjeddy werd doodgestoken toen hij op straat een vechtpartij probeerde te sussen waarbij een vriend was betrokken. De vriend had oudejaarsavond telefonisch ruzie gekregen met Van Z. en O., die onder invloed van grote hoeveelheden drank en cocaïne steeds verder escaleerde. Toen de vriend ermee instemde de zaak te komen uitpraten, werd hij buiten opgewacht door de drie.

’Gewapend met messen’

Volgens de rechtbank staat vast dat L. en Van Z. op dat moment al gewapend waren met messen. Sjeddy Ibrahim en twee andere vrienden, die op enige afstand volgden, snelden toe toen hun vriend om hulp schreeuwde. In de chaos daarna werd Sjeddy in de borst gestoken en twee van zijn vrienden in het hoofd, de buik en de borst.

Tijdens de behandeling van de zaak hebben L., van Z. en O. ontkend en verder gezwegen. L. heeft volgehouden niet bij de vechtpartij betrokken te zijn geweest, maar volgens de rechtbank staat dat haaks op afgelegde verklaringen.

L. al eerder veroordeeld

De straf voor L., al eerder veroordeeld voor geweld, was gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Van Z. kreeg een jaar minder dan geëist vanwege haar blanco strafblad en haar jeugdige leeftijd. O. kreeg drie maanden meer dan geëist. Volgens de rechtbank had zij een groot aandeel in de grimmige sfeer die ontstond.