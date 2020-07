Vakantie in Nederland: ’Eigenlijk hartstikke lekker’

De familie Bensink Ⓒ Michel van Bergen

Het zonnetje schijnt op camping Bloemendaal, maar vanaf zee komt er een aangenaam briesje waardoor het goed toeven is. Aan het begin van de oprijlaan prijkt een bordje ’VOL’. Tussen de vele witte, Duitse kentekens is ook een fiks aantal Nederlanders te zien dat de zomervakantie van 2020 heeft aangegrepen voor een campingervaring in eigen land.