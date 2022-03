Premium Het beste van De Telegraaf

Autoriteiten: situatie in Marioepol ondraaglijk, voor 80 procent in puin

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Marioepol zou zijn getroffen door twee ’superzware bommen’.

Kiev - Een deel van de Russische troepen bevindt zich nu in de al drie weken belaagde stad Marioepol, die volgens de autoriteiten al voor 80% in puin is geschoten, maar waar men niet aan een overgave wenst te denken.