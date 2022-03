Premium Het beste van De Telegraaf

Zelenski: onmenselijke omstandigheden in Marioepol Getuigen uit gebombardeerd theater: ’Er was alleen puin te zien’

Marioepol zou zijn getroffen door twee ’superzware bommen’.

Kiev - Een deel van de Russische troepen bevindt zich nu in de al drie weken belaagde stad Marioepol, die volgens de autoriteiten al voor 80% in puin is geschoten, maar waar men niet aan een overgave wenst te denken. Er vinden hevige gevechten plaats in de strategisch gelegen plaats in het zuiden. Intussen komen ook de eerste verhalen van getuigen uit het gebombardeerde theater naar buiten. „Een moeder probeerde haar kinderen onder het puin te vinden. Het was hartverscheurend.”