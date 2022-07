Gestolen hond verschijnt op Marktplaats, maar het wordt de dief te veel

Het hondje was verdwenen nadat Charlotte het dier in de achtertuin van haar huis in Nijmegen had gelaten. ,,Opeens was Beertje weg", vertelt Charlotte in tranen aan de lokale omroep. ,,We hadden tien seconden niet gekeken." Het hondje was pas zes weken in haar bezit, maar nu al haar trouwe vriend. ,,Beertje betekent alles voor ons.”

Toen haar hondje kwijt was, zocht ze overal in haar buurt en plaatste ze een bericht op sociale media om anderen te vragen om het dier te helpen vinden. De man bleek de trein op het station in Nijmegen te hebben gepakt met haar hond, bleek al snel. De man was door meerdere mensen met Beertje, een 14 weken oude pup, gezien. ,,Een meisje heeft Beertje bij iemand onder de arm gezien. En ook heeft een conducteur achter hem gelopen op het perron."

En dan krijgt ze een telefoontje van de dief. Het dier mag worden opgehaald zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

Te heet onder de voeten

De dief had het beestje te koop aangeboden op Marktplaats en kreeg een lading met reacties. ,,Het werd de dief daardoor te heet onder zijn voeten en dus besloot hij de advertentie te verwijderen en het baasje te bellen”, zegt Barbara Seesink van stichting Waar is onze Angel?. Deze stichting helpt met de zoektocht naar vermiste dieren.

Charlotte heeft zaterdagmorgen aangifte gedaan, maar het is nog niet duidelijk of de politie actie gaat ondernemen. Ze weet niet wat de reden was voor de diefstal van het dier: ,,Een toy poedel is een gewilde hond en ook best prijzig. Of misschien is het in een dronken bui gebeurd."