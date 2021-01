Peiling: kabinet mag van ruim 90% kiezers blijven

Terwijl in Den Haag de kans steeds groter wordt geschat dat het kabinet aan zijn laatste dagen bezig is, blijkt meer dan 90 procent van de bevolking daar helemaal geen brood in te zien. Uit een nieuwe peiling van I&O Research onder ruim 2300 Nederlanders, blijkt dat slechts 8 procent van hen vindt dat het kabinet op moet stappen.

Het betekent niet dat mensen blind zijn voor de vernietigende conclusies uit het Kamer-rapport over de toeslagenaffaire, dat vlak voor de kerst verscheen. Ruim zeven op de tien Nederlanders vraagt om consequenties. Maar daarbij wordt vooral gedacht aan het ontslaan van betrokken ambtenaren (33 procent) of het aftreden van individuele (oud-)bewindspersonen.

Daarbij valt de blik vooral op Asscher en Wiebes, een kwart van de ondervraagden noemt hen als mogelijke politieke slachtoffers. Een vertrek van premier Rutte is voor maar 16 procent een optie, bij CDA-minister en -lijsttrekker Hoekstra is dat zelfs maar 8 procent. Bij de VVD-kiezers ziet nagenoeg niemand een vertrek van Rutte zitten.

Asscher lijkt bij zijn eigen achterban nog wel genoeg krediet te hebben, iets minder dan 20 procent wil dat hij zijn biezen pakt. Opvallend is wel dat hij bij zijn eigen achterban minder krediet heeft, dan Rutte bij de hele bevolking.