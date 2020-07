Slachtoffer boerderijbrand Amsterdam omgekomen door koolmonoxide

Deze man is niet de bewoner van de stolpboerderij, maar verbleef hier volgens een politiewoordvoerder wel. De oorzaak van de brand in de oude boerderij aan de Bloemendalergouw is nog niet bekend. Het stoffelijk overschot werd gevonden in een loods achter de boerderij nadat de brand was geblust.

De boerderij, de loods en naastgelegen schuur zijn door de brand volledig verwoest.

