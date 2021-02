Warmste 22 februari ooit gemeten

Drukte op het strand in Scheveningen vanwege het mooie weer. Na vorst en sneeuw heeft warmer weer zich aangediend waardoor veel mensen eropuit trekken. Ⓒ ANP

HILVERSUM - In Eindhoven is maandagmiddag een temperatuur van 17,6 graden gemeten. Nog nooit eerder werd zo’n hoge temperatuur geregistreerd in Nederland op 22 februari, meldt Weer.nl. Het vorige record dateert van 1943. Toen werd in Maastricht een temperatuur van 17,4 graden gemeten.