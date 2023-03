Premium Het beste van De Telegraaf

Den Haag spant kroon Met deze wapens loopt jeugd rond: Rambomessen van 40 centimeter

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

Het steekwapen dat het meest bij de jeugd wordt aangetroffen. Ⓒ Serge Ligtenberg

DEN HAAG - Het steekwapen dat het meest bij jongeren in beslag wordt genomen, is een ’Rambomes’ van veertig centimeter. De kartelrand van het enorme mes moet maximale schade in het lichaam aanrichten. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft een database aangelegd van messen en is verbijsterd door het messenarsenaal van de jeugd.