Politie pakt 21 Polen en Oekraïners bij inval illegale sigarettenfabrieken

Ruim een miljoen sigaretten per dag gemaakt

Tijdens een gezamenlijke actiedag zijn door de opsporingdiensten vijftien bedrijfspanden in verschillende plaatsen bezocht. Volgens de Fiod was de productiecapaciteit van de fabrieken enorm. Ruim één miljoen sigaretten konden er per dag per fabriek gemaakt worden. Zo loopt de staat een kwart miljoen euro aan accijnzen per dag per fabriek mis.

Er zijn 5,4 miljoen sigaretten, 40.000 kilo tabak, 800 kilo waterpijptabak, tientallen pallets met verpakkingsmateriaal, vloeipapier, filters, lijm, aggregaten en jammers in beslag genomen. Als deze sigaretten en de tabak op de Nederlandse markt zouden zijn afgezet, dan was de Nederlandse Staat ongeveer 8,5 miljoen euro aan accijns misgelopen.

Materiaal voor hennepteelt aangetroffen

Drie panden zijn overgedragen aan de politie nadat er materialen voor de productie van hennep was aangetroffen. Hoe en wanneer de Fiod en Douane de fabrieken op het spoor zijn gekomen, willen de diensten niet zeggen.

,,Door de grote winsten in de handel van illegale sigaretten en tabak worden criminele vermogens opgebouwd en wordt de schatkist ernstig benadeeld. Ontduiken van accijnzen en omzetbelasting is een misdrijf en het leidt tot oneerlijke concurrentie in de Nederlandse detailhandel. Ook ondermijnt de illegale productie van sigaretten het anti-rookbeleid van de Nederlandse Staat. OM, Douane en FIOD werken intensief samen om de criminele organisaties die zich hiermee bezig houden te ontmantelen en om het grote geld dat ermee verdiend wordt af te pakken”, laat de FIOD weten.

Lucratieve handel door stijgende prijzen

De illegale fabricage en verkoop van sigaretten wordt steeds lucratiever door de stijgende prijzen van sigaretten. Achter de handel zitten vaak zware criminele groeperingen. In afgelopen vijf jaar werden bijna 40 fabrieken opgerold. De hardware voor de fabrieken komt veelal uit Oost-Europa. De arbeiders in de fabrieken worden vaak onder erbarmelijke omstandigheden heimelijk gehuisvest in de loodsen waarin de fabrieken zitten.

