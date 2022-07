Voor Nederland bedoelde cocaïne onderschept in Antwerpse haven

Ⓒ Politie

ANTWERPEN - In de haven van Antwerpen is vorige maand een lading van 5170 kilo cocaïne in beslag genomen die Nederland als bestemming had. De drugs zaten in een container met rijst uit Paraguay, meldt de politie woensdag. De Belgische douane onderschepte de container op 12 juni en lichtte de Nederlandse politie in. De drugs hadden een geschatte straatwaarde van ruim 250 miljoen euro. Onderzocht wordt voor wie de lading bestemd was.