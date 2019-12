Ontsnapte wallaby zet Culemborg op stelten

De wallaby is al door meerdere bewoners gespot. „Mijn vriend moest er opeens voor op de rem. Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte, maar hij had een foto”, zo vertelt iemand aan Omroep Gelderland.

De dierenambulance krijgt inmiddels zo’n tien tot vijftien meldingen per dag. Ze kunnen alleen in actie komen als ze opdracht krijgen van de politie. Een woordvoerder roept de bewoners op om het dier met rust te laten, om het niet zenuwachtig te maken. „Dat maakt het alleen maar lastiger om hem te vangen. Een beest in het nauw kan rare dingen doen. Ze kunnen best hard schoppen.”

Niet alle inwoners van Culemborg zijn het eens met de gang van zaken. „Dit is een schande. Als je zulke dieren houdt, moet je ook de verantwoordelijkheid nemen als er één ontsnapt”, aldus Margriet. „Deze dieren kunnen, als ze gestrest zijn, agressief worden. Of hij komt in het verkeer terecht en er gebeuren ongelukken. Mensen vinden het heel exotisch, maar het is ook gewoon linke soep.”