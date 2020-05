Anouk opnieuw in quarantaine zonder gezin

Anderhalve maand zat Anouk opgesloten in Marokko, omdat ze doordat het land in lockdown ging, niet meer thuis kon komen. De zangeres is inmiddels alweer een maand samen met haar gezin, maar heeft toch besloten zich wederom af te zonderen van haar vriend en kinderen.

Op Instagram laat ze weten een stap opzij te doen en voorlopig samen met haar katten Knak en Aap in quarantaine te gaan. „Ik had niet verwacht dat ik na een maand thuis te zijn alweer weg zou gaan, maar ik zie nu al dat dit de juiste beslissing is. Ondanks dat ze het thuis moeilijk vinden dat ik er niet ben, kunnen ze nu wel vrijuit hun eigen ding doen, sporten en afspreken met vrienden. Gelukkig woon ik niet ver weg en kan ik zo op de fiets of in de auto stappen om, weliswaar zonder ze te kunnen knuffelen, ze in de buitenlucht wel te kunnen zien.”

Ook dit keer krijgt Anouk hulp van Willem Smit, de eigenaar van het hotel in Marokko waar zij zeven weken mocht verblijven. „Nu mag ik weer in je huis zitten in Amsterdam. Je bent een lifesaver. Ik hoop je snel weer te zien als de storm voorbij is, want ik mis je best wel.”

Dat Anouk nu wederom in quarantaine gaat, betekent echter ook dat ze niet fysiek aanwezig zal zijn tijdens de finale van The Voice Kids aanstaande vrijdag. "We respecteren uiteraard haar keuze", laat een woordvoerder aan RTL Boulevard weten. "Op dit moment worden alle mogelijkheden onderzocht, maar in dit Zoom-tijdperk weten we vast wel een mooie oplossing te bedenken."