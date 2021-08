Families 9/11 willen Joe Biden niet bij herdenking 20 jaar na de aanslag

De groep herinnert Biden eraan dat hij tijdens zijn campagne meer transparantie beloofde, en waar mogelijk documenten vrij zou geven. Daar is tot nu toe weinig van terechtgekomen, zo zeggen ze, ondanks herhaaldelijk aandringen. Daarom is de president niet welkom als hij niet snel actie onderneemt, zo zegt de groep. „We kunnen niet met een schoon geweten de president verwelkomen tot hij zijn belofte waarmaakt.”

Gefrustreerd

Brett Eagleson is een van de nabestaanden. Zijn vader kwam om in het World Trade Center. „We zijn gefrustreerd, uitgeput en treurig dat de Amerikaanse overheid al twintig jaar informatie achterhoudt over de dood van onze geliefden”, zo zegt hij. En als Biden de informatie niet vrijgeeft, dan moeten ze wel bezwaar maken tegen zijn aanwezigheid bij de herdenkingen. „De president is verantwoordelijk.”

Met name documenten van een FBI-onderzoek moeten openbaar worden, zo zegt de groep. Daarin zou bewijs te vinden zijn dat Saoedi-Arabië direct betrokken was bij de aanslagen. Het rapport werd afgerond in 2016, maar werd nooit openbaar gemaakt. De groep stelt dat er de afgelopen jaren veel aanwijzingen naar boven zijn gekomen die wijzen op steun van de Saudische leiders voor de aanslagen.

Problematische bondgenoot

De 9/11 commissie, die de aanloop naar de aanslagen onderzocht, concludeerde dat Saoedi-Arabië een „problematische bondgenoot” was geweest. Maar dat ging met name over het delen van informatie. In onderzoeken werd wel vastgesteld dat Saudi’s grote geldschieters voor Al-Qaida waren en dat er banden waren tussen Saoedi’s en enkele daders, maar er kon niet worden vastgesteld dat de Saoedische regering direct was betrokken.

Nabestaanden spanden een rechtszaak aan waarin zij Saoedi-Arabië verantwoordelijk stellen. Daarvoor werden Saoedische functionarissen gehoord, maar ook daarvan werd de inhoud niet vrijgegeven.