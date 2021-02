CDA-leider Hoekstra wil coördinator tegen anti-homogeweld

Hoekstra is de eerste lijsttrekker van het CDA die namens zijn partij aanwezig is bij het debat van belangenorganisatie COC Nederland.

„Het moet voor iedereen normaal zijn om zonder gevolgen over straat te kunnen gaan”, zegt Hoekstra hierover. „Zonder angst voor geweld of repressie. Ik vind het vreselijk dat voor deze groep dat niet normaal is.” Hij wil ervoor zorgen dat slachtoffers van anti-homogeweld sneller aangifte doen en wil daarnaast „extra aandacht in de opsporing en in de opleiding van agenten.”

Ook moet de coördinator bedreigingen en intimidatie van LHBTI’ers op sociale media in kaart brengen. De politie kan dan ook online beter optreden, verwacht de partij. „Zo’n aanpak is breder dan alleen het strafrecht. Het gaat ook over de arbeidsmarkt, het onderwijs of de opvang van slachtoffers”, zegt Hoekstra.