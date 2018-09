Amerikaanse moeder verdrinkt eigen tweeling

De vrouw van 22 verdronk haar zoons in de badkuip van hun huis in een buitenwijk van Phoenix, Arizona en stak daarna met een pen in de nek van de jongens om zeker te weten dat dood waren. De moeder, die medicijnen slikte tegen psychose, manische depressie en schizofrenie, wordt aangeklaagd voor moord en het plannen van moord. Agenten vonden de tweeling levenloos op bed, waarna in het ziekenhuis de dood werd vastgesteld.

Het derde kind, een 3-jarige jongen, werd gered door de grootmoeder. Die jongen was ook al kort onder water gehouden, maar niet gewond.

De moeder verklaarde dat haar zoons werden gepest en dat ze niet wilde dat haar zoons in moeilijkheden opgroeiden.