Premium Het beste van De Telegraaf

Rechtbank boos op traag OM in liquidatiezaak Krystian M.

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Krystian M. in de rechtzaal. Ⓒ Petra Urban.

SCHIPHOL - Het Openbaar Ministerie kreeg maandag een stevige veeg uit de pan van zowel de rechtbank, als van de advocaten van drie verdachten van een liquidatiepoging in Zeewolde in oktober 2021. Een van de verdachten in die zaak, Krystian M., wordt ook verdacht van het aansturen van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries.