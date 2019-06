Weer taakstraf voor mishandeling bij Vindicat

Het incident vond plaats op 3 december 2017 in een café tijdens het feest Kermesse d’Hiver. Het slachtoffer had verwondingen aan zijn neus en gebit en liep een hersenschudding op. Het letsel kwam door een klap van een medeverdachte. Die kreeg in 2018 een taakstraf van 90 uur, waarvan 50 voorwaardelijk.

Het 23-jarige lid zei dinsdag tegen de politierechter dat er een opstootje was. Hij stond met een groepje aan de bar en het slachtoffer beukte door hen heen. „Er ontstond een woordenwisseling. Daarna was het duwen en trekken. Ik wilde de boel sussen.” Hij ontkent te hebben geschopt. Getuigen hebben hem dat wel zien doen.

Het Openbaar Ministerie had een taakstraf geëist van 100 uur, waarvan 50 voorwaardelijk. De man heeft ook reclasseringstoezicht en gedragsinterventie opgelegd gekregen.

