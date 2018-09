Banen weg door reorganisatie bij rechtbank

Dat zei Daan Keurs, president van de noordelijke rechtbank, maandag tijdens een toelichting op de bezuinigingsplannen bij de rechtspraak in Groningen, Drenthe en Friesland. Hij sluit ontslagen niet uit. Dezelfde ontwikkeling doet zich ook elders in Nederland voor, zei hij, maar wel in mindere mate. „De rechtbank in het Noorden is een krimprechtbank.”

Keurs zei dat de ontmanteling van de rechtbank in Assen, die het grootste deel van het takenpakket naar Groningen ziet vertrekken, hard is aangekomen in de Drentse hoofdstad. Die behandelt op termijn alleen nog kleinere zaken, zoals kanton- en politierechterzaken en bepaalde bestuursrechtszaken. Alle overige taken, zoals straf- en familiezaken en faillissementen, worden overgebracht naar de rechtbank in Groningen.

Ook een groot deel van het personeel (een kleine tweehonderd medewerkers) verhuist mee. Keurs heeft de plannen maandag persoonlijk in Assen toegelicht. „Voor het rechtbankpersoneel in Assen is dit besluit een hard gelag.” Het relatief nieuwe kantoorgedeelte van de rechtbank in het hart van de Drentse hoofdstad wordt afgestoten. Dat levert een bezuiniging op van ongeveer 2,5 miljoen euro per jaar.