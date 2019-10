Krijgsmacht onderzoekt inzetten van propaganda

Luitenant-kolonel Gwenda Nielen van de Counter Hybrid Unit vertelt donderdag over deze plannen. De Counter Hybrid Unit is in 2017 opgericht om Nederland beter te wapenen tegen zogeheten hybride dreigingen, waarbij „de vijand bijvoorbeeld politieke processen beïnvloedt [...] en nepnieuws verspreidt.” Zo wordt algemeen aangenomen dat met Rusland verbonden trollengroepen proberen om de berichtgeving over de MH17 te beïnvloeden.

Om de strijd daartegen te kunnen voeren, praten militairen volgens Nielen onder meer met inlichtingendiensten als de MIVD over acties die nu nog niet mogen.