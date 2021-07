Zoekactie met robot naar vermiste Samuël op Italiaans meer: ’Het eet ons van binnen op’

De 22-jarige Samuël Boujadi was vorige maand op vakantie met een vriend en ging alleen zwemmen in het Braccianomeer, maar hij keerde niet terug. Ⓒ ANP/HH, eigen foto

Rome - Vrienden en familie van de al weken vermiste Samuël Boujadi hebben nieuwe hoop nu een geavanceerde onderzeerobot naar hem op zoek is. De geboren en getogen Haarlemmer verdween spoorloos na een rondje zwemmen in het Italiaanse Braccianomeer. Hij is vrijwel zeker verdronken.