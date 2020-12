Zelfgemaakte bom en 342 cobra’s in kelderbox

AMSTERDAM - De Amsterdamse politie heeft maandag een „zeer grote hoeveelheid” zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen in een kelderbox aan de Derde Wittenburgerdwarsstraat. In de box werden een zelfgemaakte vuurwerkbom, 342 cobra’s en twaalf mortieren gevonden. Een 17-jarige Amsterdammer is aangehouden vanwege de vondst.