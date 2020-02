Hond met kalmeringsmiddel gedumpt in park Enschede

Ⓒ Politie Enschede

Enschede - Een oplettende voorbijganger trof zaterdagochtend een hond aan in een plantsoen in Enschede. Naast het gedumpte dier lag een strip melatonine, kennelijk met de bedoeling om haar stil te krijgen toen ze werd achtergelaten. De politie is op zoek naar de eigenaar van de hond.