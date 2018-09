Vijf vragen aan minister Van der Steur

Wilde het kabinet te snel en te veel tegelijk?

„Ik denk dat dat een terechte conclusie is. De ambities waren hoog, dat is ook goed, maar we stellen nu vast dat er meer tijd nodig is. Dit is de grootste reorganisatie in de geschiedenis van de Nederlandse overheid, waar 65.000 mensen bij betrokken zijn. Daar was geen ervaring mee. Dus alle begrip dat men van tevoren niet heeft kunnen zien dat het langer zou gaan duren.

Ik denk niet dat er fouten zijn gemaakt in het proces. De nationale politie is een heel goed idee en het werkt beter in de praktijk. Niemand kon inschatten hoe lang het zou duren en hoeveel het precies zou kosten. Nu trekken we meer geld uit en nemen meer tijd om het af te ronden.”

Waar komt die 230 miljoen extra vandaan?

„Uit het eigen vermogen van de politie. Dat moet in de toekomst wel weer worden aangevuld. Die uitgaven gaan niet ten koste van de capaciteit of van politieauto's. Ik heb er geen toestemming voor hoeven vragen aan minister Dijsselbloem van Financiën.”

Wat verandert er nu nog meer?

„We verhogen de kwaliteit bij de recherche en op het gebied van de bestrijding van cybercriminaliteit en georganiseerde criminaliteit. Dat zijn netwerken waar je moeilijk inkomt.

Daarnaast wordt er meer verwacht van het lokaal gezag. Beslissingen over politie-inzet komen meer te liggen bij de burgemeester en het Openbaar Ministerie, in samenspraak met de politie. Belangrijk is dat de 26 koninkrijkjes van de regionale korpsen weg zijn. Daardoor is de politie flexibeler. Dat zagen we toen 400 agenten uit heel Nederland werden ingezet bij een actie tegen de Bandidos. Dat had in het oude systeem nooit gekund.”

Er is veel onrust onder agenten. Wanneer weten zij waar ze aan toe zijn?

„Het overgrote deel weet dat eind dit jaar. De rest in het eerste deel van 2016. Voor heel veel agenten verandert er niks. Wie een andere plek ambieerde krijgt daarover nu duidelijkheid. Dat heeft absolute prioriteit.”

Wanneer is dit proces nu echt klaar?

„Het uitgangspunt is 1 januari 2018. Deze reorganisatie kent geen parallellen bij de overheid. Zo groot, dat was nog nooit gedaan. Van 26 korpsen naar één. Nog steeds wordt er door de politie kwaliteit geleverd, terwijl er een fikse verbouwing aan de gang is.”