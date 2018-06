Top 10 witte stranden wereldwijd

10. Sharm El Sheikh (Egypte)

Sharm El Sheikh is het ultieme voorbeeld van een topstrand. Gelegen in het meest ontwikkelde deel van het Sinaï-schiereiland zullen de stranden en kliffen van dit gebied heel je strandvakantie invullen. Maak je vooral geen zorgen over het weer, de zon laat je hier niet in de steek.

9. Poipu Beach (Kauai, Hawaii)

Dit strand is gelegen op de zuidelijke oever van het Hawaiiaanse eiland Kauai. Op Poipu vindt iedereen het eigenlijk wel fijn. Van strandactiviteiten zoals snorkelen, mountainbiken en diepzeeduiken tot golfen en tennis. Maar je kunt er uiteraard ook uitstekend alleen maar liggen. Met het hele jaar door schitterende temperaturen, moet Poipu Beach zeker op je verlanglijstje staan!

8. Porquerolles (Frankrijk)

Porquerolles, in de Franse overzeese gebieden, is een verborgen parel met kilometerslange stranden. Het eiland is grotendeels onbewoond en beschikt over prachtige bossen en een rotsachtige kustlijn. Een stuk van het eiland is zelfs een natuurgebied, op uitzondering van een klein dorpje na. Als je van plan bent dit mooie, kleine eiland te bezoeken, zijn de 3 bekendste stranden Notre Dame, La Courtade en Plage d’Argent zeker ook een aanrader!

7. Zlatni Rat (Brac, Kroatië)

Dit Kroatische eiland staat bekend om zijn prachtige gouden kiezelzandbank en zijn unieke vormen. Het Zlatni Rat-strand ligt aan de zuidelijke kant van Brac en is werkelijk een ‘must see’ strand! Het strand heeft tal van voorzieningen voor bezoekers en de zogenaamde Mistralwind die er ’s middags waait maakt Zlatni Rat een geweldige bestemming voor windsurfers.

6. Grayton Beach (Florida, VS)

Het prachtige dorpje Grayton mixt het fraaie strand met bijzonder veel moderne infrastructuur met oudere en kleinere woningen. Om de mooie, witte zandstranden te beschermen, kun je op Grayton Beach eveneens de parelwitte duinen bewonderen. En dat met een open uitzicht op de Golf van Mexico. De moeite waard!

5. La Digue (Seychellen)

La Digue is zeker één van de meest populaire plaatsen van de eilandengroep van de Seychellen. Het eiland maakt deel uit met nog andere ‘binneneilanden’ waaronder Bird Island, Denis Island en Felicite Island. La Digue is echter wel het enige binneneiland dat echt toegankelijk is voor reizigers. De andere 3 eilanden zijn natuurreservaten die beheerd worden door privébeheerders. Met schitterende temperaturen en koele briesjes zijn de Seychellen echt een geweldige bestemming!

4. Fraser Island (Australië)

Een van de populairste vakantiespots in heel Australië. Fraser Island staat garant voor prachtige stranden waar je met een beetje mazzel walvissen kunt spotten. Fraser is het grootste zandeiland ter wereld en de enige plek op de planeet waar regenwoud groeit uit zand. Fraser wordt tegenwoordig meer en meer ontdekt door toeristen en beschikt vandaag de dag dan ook over hoogstaande diensten, hotels en voorzieningen.

3. Phi Phi (Thailand)

Op slechts zo'n 45 minuten rijden van Phuket, vind je het strand van Phi Phi. Dit is hét ultieme pittoreske strand. De activiteiten op het strand bestaan uit duiken, snorkelen, kajakken of bergbeklimmen. Maya Bay, gelegen aan de westkant van het eiland, staat bekend om zijn prachtige en witte zandstranden. Dit wereldberoemde strand is ook te bekijken in de bekende film ‘The Beach’.

2. Flic en Flac (Mauritius)

Niet ver van de hoofdstad van Mauritius, Port Louis, ligt het Flic en Flac strand. Mauritius is beroemd vanwege zijn geweldige zonsondergangen, grote zwembaden en prachtige koraalriffen. Ondanks de negatieve berichten dat toerisme er dezer dagen enorm gepromoot wordt, valt de verbluffende schoonheid van dit strand niet te ontkennen. De eilandengroep ligt op ongeveer 900 km ten oosten van Madagascar en is het hele jaar door gezegend met schitterend weer.

1. Cinnamon Bay (St. John, Maagdeneilanden)

De absolute nummer 1 in deze lijst van mooiste stranden is toch echt Cinnamon Bay op St. John, één van de Maagdeneilanden. Terwijl de meer bekende Trunk Bay algemeen gezien wordt als mooiste strand van het eiland, kan Cinnamon Bay volgens ons toch net dat tikkeltje meer bieden. Naar St. John wordt vaak gerefereerd als het ‘Beverly Hills’ van de Virgineilanden en het toerisme op de eilandengroep is de afgelopen jaren dan ook fors toegenomen. Wanneer je een trip plant naar Cinnamon Bay, is het zeker aan te raden te kamperen op een officiële Cinnamon Bay-camping. In deze ecovriendelijke omgeving vind je immers intieme plaatsjes met prachtige uitzichten op de baai. Verbluffend!

Bron: Take-a-Trip