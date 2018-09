Merkel waarschuwt belagers vluchtelingen

Ze zei ook dat er geen tolerantie is voor mensen die de waardigheid van andere mensen in twijfel trekken. „Hou afstand van mensen die oproepen tot dergelijke demonstraties, er heersen vooroordelen, kilte, ja zelfs haat in hun harten”, waarschuwde Merkel. Duitsland moet zich te weer stellen tegen de ultrarechtse tendenzen en tegen de vreemdelingenhaat,zei de christendemocratische bondskanselier. „Duitsland is voor velen een land van hoop en van kansen.” Merkel herinnerde eraan dat dit niet altijd zo is geweest.

Merkel sprak tijdens een nieuw 'hoogtepunt' in de vluchtelingencrisis. De Hongaarse politie verhinderde maandag niet langer dat talrijke vluchtelingen op een station in Boedapest de trein naar Duitsland namen. Aan de Hongaars-Oostenrijkse grens ontstonden lange files door verscherpte controles aan de Oostenrijkse kant van de grens. Die werden maandag ingesteld nadat afgelopen week een truck met de stoffelijke resten va 71 vluchtelingen werd aangetroffen langs de snelweg die van de Hongaarse grens naar Wenen loopt.