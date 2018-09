GTST is terug van weggeweest

Na een lange zomer is het om acht uur weer vaste prik; Goede tijden, slechte tijden is terug van weggeweest. Na de cliffhanger bleven de kijkers in het ongewisse wat er allemaal gebeurd was tijdens een wilde feestavond. Vandaag wordt duidelijk wat er zich tijdens en na het feest allemaal heeft afgespeeld en hoe bepaalde bewoners in ongewenste situaties terecht zijn gekomen. In het 26ste seizoen viert de serie tevens op donderdag 1 oktober haar 25ste verjaardag: een unieke mijlpaal in de geschiedenis van de Nederlandse televisie.

RTL 4, 20.00 UUR

Er was flink wat ophef over deze laatste cliff. Veel kijkers vonden dat deze te ver van de ’werkelijkheid’ af stond. Maar…soap is soap toch? En in een soap kan alles!

Over Ronneke

Televisiekijken, boeken lezen en naar muziek luisteren als dagelijkse job. Wie wil dat niet? Journaliste Ronneke van der Genugten geniet van deze droombaan. Gelukkig deelt ze die bevindingen nu ook dagelijks met ons op VROUW.nl!