Eritreeër staat terecht voor misbruik Amsterdamse (68) die overleed na coma

Rinia Chitanie werd op Eerste Paasdag aangevallen in het Gijsbrecht van Aemstelpark in Buitenveldert, vlakbij de flat waar ze woonde. Ze raakte zo zwaargewond dat herstel was uitgesloten. In juni overleed ze.

Tijdens eerdere pro formazittingen kwam Huruy G. uiterst verward over. Hij had al eerder psychische problemen gehad en was een jaar lang in behandeling bij een GGZ-instelling.

Huruy G. is statushouder. Hij is 5 jaar in Nederland en komt oorspronkelijk uit Eritrea. Een tolk vertaalt. Tijdens een van de eerdere inleidende zittingen protesteerde de actiegroep Rechts in Verzet bij de rechtbank, die stelt dat de dood van Rinia Chitanie voorkomen had kunnen worden als er voor vluchtelingen opvang komt in de eigen regio.

