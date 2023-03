Hoop op gouden tip Brabantse serieverkrachter: ’Nooit te laat om te praten’

Al sinds 2015, toen de zaak opnieuw opgepakt werd, is de politie bezig met een groot onderzoek naar de man die inmiddels tussen de 55 en 60 jaar oud moet zijn.

Alcohollucht en schroevendraaier

Hij sloeg toe in Valkenswaard, Veldhoven en omgeving. De naar alcohol stinkende man die veelal onder dreiging van een schroevendraaier vanuit bosschages of sloten zijn slachtoffers besprong en verkrachtte, is ondanks dna-verwantschapsonderzoek in de landelijke databank nog steeds niet gevonden.

Bij drie slachtoffers stelden forensisch specialisten sporen veilig van de vermeende dader.

Diepe emotionele wonden

De meedogenloze belager veroorzaakte diepe emotionele wonden bij zijn slachtoffers en hield bewoners van een gebied van zo’n 50 vierkante kilometer ten zuiden van Eindhoven twee decennia in de greep.

Tot grote frustratie van de slachtoffers en de politiemensen die zich in de afzonderlijke zedenzaken vastbeten, kon de dader nooit gepakt worden.

Van de fiets getrokken

Misschien wel de meest angstaanjagende verkrachting vond plaats op 27 mei 1989 op de Luikerweg in Valkenswaard. Twee vriendinnen werden hier ’s nachts tegengehouden door een man met een schroevendraaier in de hand.

Eén van de vrouwen trok hij van haar fiets, de ander moest onder dreiging van het stuk gereedschap toezien hoe haar vriendin werd verkracht.

Bekijk ook: Utrecht in ban van vrouwenjager

Verwanten in dna-databank

Aan de hand van het dna-profiel van de vermeende dader is gekeken of er verwanten in de dna-databank zijn opgenomen.

Dat leidde niet tot een hit omdat er geen familielid van de serieverkrachter eerder is opgepakt voor een delict waarvoor verplicht dna moest worden afgestaan.

Doorbraak na grootschalig dna-onderzoek

Er komt geen grootschalig dna-onderzoek, zoals onder meer gebeurde bij de moord op Milica van Doorn uit Zaandam in 1992 en op Nicky Verstappen in 1998 in Limburg. In die gevallen kwam het door het onderzoek tot een doorbraak.

Na de hernieuwde aandacht voor de serieverkrachter kwamen er meerdere tips binnen. „Daarmee is het team aan de slag gegaan. Het onderzoek loopt nog steeds en tips zijn nog altijd welkom”, aldus een woordvoerder van de politie.

’Kalend en niet al te intelligent’

De serieverkrachter is blank en 1,70 tot 1,80 meter lang. Hij had ruwe, stevige werkhanden, een onverzorgd uiterlijk en spreekt met een lokaal Brabants accent of een accent uit die directe omgeving.

In 1989 had hij vermoedelijk blond/rossig haar, terwijl hij in 2006 bovenop kalend was. Verder zeggen zijn slachtoffers dat hij een niet al te intelligente indruk op hen maakte.