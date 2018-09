WGA-premie uitzenders en schoonmaakbedrijven omhoog

Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Mercer. Een kwart van de werkgevers moet in 2017 meer premie voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gaan betalen. Dat treft met name bedrijven met veel flexibele krachten, zoals uitzendbureaus, schoonmaak- en cateringbedrijven en bewakingsondernemingen.

In 2017 voegt minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor vast personeel (WGA-vast) en voor flexibel personeel (WGA-flex) samen. De WGA is een uitkering voor werknemers die na twee jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard of geheel arbeidsongeschikt maar nog altijd uitzicht hebben op herstel.

Lees hier het complete verhaal over de forse premiestijging