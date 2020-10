Nobelprijs voor de Vrede naar Wereldvoedselprogramma

Internationale solidariteit is op dit moment belangrijke dan ooit, volgens het comité. Daar levert het Wereldvoedselprogramma een bijdrage aan.

Terwijl de wereld uitkijkt naar een vaccin tegen corona, is volgens het Nobelcomité juist ’voedsel op dit moment ons vaccin.’

Het Wereldvoedselprogramma is onderdeel van de Verenigde Naties dat voedsel verstrekt aan vluchtelingen. Het werd in 1961 opgericht en zetelt in Rome. Nederland heeft zitting en is vertegenwoordigd in de Uitvoerende Raad van de organisatie en is ’een middelgrote donor’.