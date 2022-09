’Jetten gemaand om ingreep energienota’

Haagse ingewijden melden dat er over een noodfonds met daarin zo’n 150 miljoen euro wordt gesproken. Die pot geld zou onder andere gevuld moeten worden met miljoenen die opgehaald worden bij energiebedrijven, is het idee. Die ontvangen momenteel enorme overwinsten als gevolg van de explosieve prijzen. „Er wordt ook gekeken naar het aanscherpen van regels om afsluitingen te voorkomen”, zegt een goed ingevoerde Haagse bron.

Op tafel liggen eveneens ingrepen om energiebedrijven weer jaarcontracten met vaste maandbedragen aan te laten bieden, in plaats van alleen flexibele tarieven. Daarnaast lopen er nog gesprekken met energiebedrijven om een eventuele rijkscompensatie direct via de energierekening te laten lopen, maar dat stuit op allerlei (privacy)bezwaren en uitvoeringsproblematiek.

Het kabinet bekijkt daarnaast of er 50 miljoen euro extra in de bijzondere bijstand kan worden gepompt. Dit geld wordt via gemeenten verstrekt. Het is een uitkering waarmee mensen die financieel in de knel zitten bijzondere kosten kunnen betalen.

Felle kritiek

Het plan om na felle kritiek alsnog in actie te komen ontsproot volgens ingewijden afgelopen vrijdag in de ministerraad. Ook in het kabinet zijn er bewindspersonen die het niet te verteren vinden dat er wel een flinke zak met geld beschikbaar is voor koopkrachtreparatie per 1 januari 2023, maar niet meer voor dit jaar. Lang is volgehouden dat dit echt niet kan, omdat uitvoerende instanties de verzoeken daartoe niet aankunnen.

Vooral D66-minister Rob Jetten, verantwoordelijk voor de energierekening, kreeg er flink van langs. Hem wordt volgens bronnen verweten dat hij te weinig voor elkaar krijgt om de torenhoge nota’s te dempen. Jetten kreeg in de ministerraad huiswerk mee, wordt gemeld. Hij was niet de enige. Ook ministers Van Gennip (SZW), Schouten (Armoede) en Kaag (Financiën) werden gemaand om opnieuw te kijken om nog voor dit jaar koopkrachtreparatie van de grond te krijgen.

De betrokken ministers werken dus aan nieuwe plannen. Onzeker is het of ze de eindstreep halen. Er kleven allerlei haken en ogen aan. De kunst is om te bepalen of mensen er wel recht op hebben. Misbruik ligt op de loer, maar mensen in torenhoge schulden laten afzinken is evenmin een oplossing. Vrijdag moet in een nieuwe ministerraad een klap worden gegeven op het pakket.

Bakkers

Ingewijden melden wel dat bij het kabinet de ernst inmiddels is doorgedrongen om het midden- en kleinbedrijf tegemoet te treden. Zo zijn bijvoorbeeld bakkers massaal de klos vanwege de sterk gestegen tarieven. Sommige bedrijven betalen wel tien keer meer dan eerdere jaren. Onduidelijk is nog hoeveel geld het kabinet daarvoor wil reserveren en hoe die regeling eruit komt te zien.

Het kabinet kreeg afgelopen maanden flinke kritiek op uitspraken dat dit jaar niets extra’s kan worden gedaan aan koopkrachtreparatie. Dat zou alleen nog kunnen voor het jaar 2023. Die plannen worden op Prinsjesdag definitief ontvouwd. Vrijdag zette premier Mark Rutte de deur echter toch op een kier. Toen hij op zijn wekelijkse persconferentie werd gevraagd of hij hierin kan volharden, zei hij dat het niet vol te houden is „om dit jaar niets te doen”, gezien de almaar stijgende prijzen voor energie en boodschappen.