Kabinet gaat mensen die energierekening niet meer kunnen betalen tegemoet komen met fonds

Dat bevestigen Haagse bronnen aan De Telegraaf. Afgelopen vrijdag is in de wekelijkse ministerraad gesproken over het plan, waaraan nog wel haken en ogen zitten. Gekeken wordt of de zogeheten ‘bofbelasting’ kan worden ingezet om het fonds te spekken. Op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaan bedragen rond van zo’n 150 miljoen euro die daarvoor kan worden ingezet, zo zeggen ingewijden. Hoeveel de overheid precies in het fonds steekt is nog onderwerp van discussie. Met het ledigen van de financiële nood moet voorkomen worden dat veel huishoudens op korte termijn de energierekening niet meer kunnen betalen.

Het kabinet kreeg afgelopen maanden flinke kritiek op uitspraken dat dit jaar niets extra’s kan worden gedaan aan koopkrachtreparatie. Dat zou alleen nog kunnen voor het jaar 2023. Die plannen worden op Prinsjesdag definitief ontvouwd. Vrijdag zette premier Mark Rutte de deur echter toch op een kier. Toen hij op zijn wekelijkse persconferentie werd gevraagd of hij hierin kan volharden, zei hij dat het niet vol te houden is „om dit jaar niets te doen”, gezien de almaar stijgende prijzen voor energie en boodschappen.

De bedoeling is dat het kabinet al komende vrijdag een klap geeft op het plan, waaraan nu ook door het ministerie van Financiën wordt gesleuteld.