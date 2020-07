ANWB: vrijdag drukker op de weg door vakantiegangers regio Midden

Het verkeer zal waarschijnlijk vastlopen op de A1 tussen Apeldoorn en Hengelo, onder meer omdat er bij Deventer aan de weg wordt gewerkt. Ook op de Afsluitdijk wordt het dringen vanwege wegwerkzaamheden aan de Noord-Hollandse kant. Daarnaast verwacht de ANWB dat veel mensen vrijdagmiddag de auto zullen pakken richting Friesland en Zeeland.

Rijkswaterstaat sluit dit weekend een aantal snelwegen vanwege werkzaamheden. Zo wordt bij Amsterdam de A8 afgesloten van Assendelft tot aan knooppunt Zaandam. Ook de A4 tussen Zoeterwoude en Den Haag gaat dicht.

Minder naar buitenland

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus zullen veel minder mensen naar het buitenland gaan dan voorgaande jaren, verwacht een woordvoerder van ANWB. Toch wordt het drukker op de wegen van grote vakantielanden als Frankrijk en Duitsland. Dat komt vooral omdat daar veel mensen op vakantie gaan in eigen land.

In Duitsland zullen zaterdag vooral veel vakantiegangers op weg zijn naar het noorden en zuiden. In Frankrijk wordt het druk op de wegen in de richting naar het westen en zuiden van het land. De toeristenbond verwacht zaterdag een piek tussen 11.00 en 15.00 uur.

Vakantiegangers moeten bij Oostenrijk rekening houden met oponthoud bij de Karawankentunnel (A11) aan de grens van Slovenië. Hier zijn grenscontroles en werkzaamheden. Bij de Zwitserse St. Gotthardtunnel (A2) richting Italië zullen reizigers volgens de ANWB ruim een uur vertraging oplopen.

Het duurt nog een paar weken voor de drukste vakantieweekends komen. De ANWB en de internationale verkeersdiensten verwachten de grootste drukte op zaterdag 1 en 8 augustus.