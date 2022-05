Politie zoekt bestuurder witte bestelbus die jongetje (6) meenam

Het fietsende jongetje werd woensdag rond 15.45 uur aangesproken op de Kruisbaan. De man vroeg hem om te helpen bij het uitladen van spulletjes, waarop het kind met fiets en al in het voertuig werd „uitgenodigd.”

Op de Nederweertseweg is het kind weer uit de bus gelaten. „Wat er precies in het busje is gebeurd, is niet helemaal duidelijk”, aldus de politie. De man is gevraagd zichzelf te melden om dit voorval toe te lichten. Ook is de politie op zoek naar mensen die mogelijk iets hebben gezien of „iets weten dat hiermee te maken heeft.”

Het witte busje is vermoedelijk een verlengde Volkswagen Transporter met geblindeerde ramen en 5-spaaks velgen. „Mocht u de bewuste bestelbus zien rijden, aarzel dan niet en bel direct 112.” Een politiewoordvoerder legt uit dat het „zo’n opmerkelijke situatie was” dat ze zo snel mogelijk met de man willen spreken. „Soms voelen mensen zich bezwaard om 112 te bellen, maar we vragen juist dat te doen als ze het busje zien. Zo kunnen wij het onderscheppen.”