Open Monumentendag

In totaal zijn er tijdens het evenement weer zo'n 5000 monumenten geopend en worden er wederom rond de 1 miljoen bezoekers verwacht. De belangstelling voor het evenement is ieder jaar zo groot omdat volgens Den Hartigh monumenten altijd iets te maken hebben met de omgeving waarin mensen wonen. „Monumenten vertellen iets over de geschiedenis in de directe omgeving. Daar zijn mensen nieuwsgierig naar.”

In de verschillende soorten monumenten die opengaan - van kastelen tot stadhuizen - tonen ambachtslieden hun werk, een vorm van toegepaste kunst. Daarom is het thema ook kunst en ambacht. „Het ambacht is ook immaterieel erfgoed en dat is goed om door te geven aan de nieuwe generatie. Zeker nu er een tekort dreigt te ontstaan aan vaklieden en hun kennis over oude ambachten is het een belangrijk thema.”

De ambachten die centraal staan hebben meestal een relatie met het monument waarin het wordt getoond. Het gaat onder meer om vaklieden die sierlijke interieurs maakten; stucplafonds, glas-in-lood, wandtapijten. Ook de ambachten die zijn gerelateerd aan de inrichting van monumenten worden getoond, zoals het meubilair, het servies en glaswerk of de stoffering.

Eerder al waarschuwde ook het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) voor het verdwijnen van ambachten en daarmee de vakkennis.