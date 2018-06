'Uitzetting Gláucio (13) onacceptabel'

De Kinderombudsman heeft al eerder aan staatssecretaris Klaas Dijkhoff (asielzaken) laten weten dat hij vindt dat het gezin een verblijfsvergunning moet krijgen. Ook dit weekeinde heeft hij er nog spoedoverleg over gehad met de bewindsman. De misdaden zijn volgens Dullaert nooit bewezen. Hij begrijpt daarom de beslissing van Dijkhoff niet.

„Márcia en Gláucio zijn de dupe van iets wat hun vader meer dan vijftien jaar geleden mogelijk heeft gedaan. Dit ligt buiten hun schuld, maar zij moeten hier wel de consequenties van dragen. Gláucio is hier geboren, zit in de brugklas en Márcia is net begonnen met haar rechtenstudie. Voor Marcia en Gláucio is deze zaak bijzonder schadelijk. Dit zijn Nederlandse kinderen en hun toekomst ligt hier.”

Er loopt nog een hoger beroep van de belangenorganisatie Defence for Children. De Kinderombudsman roept op Márcia en Gláucio dit hoger beroep in Nederland te laten afwachten. Daarnaast vindt hij dat nogmaals gekeken moet worden of er mogelijkheden zijn deze kinderen een rechtmatig verblijf in Nederland te kunnen geven.

Volgens de Kinderombudsman heeft ander gezin dat in een soortgelijke situatie van de rechtbank in Groningen een positieve uitspraak gekregen. Deze rechtbank besloot dat de 1F-status van een ouder een kind niet langer dan tien jaar mag worden nagedragen. De zaak van Gláucio en Marcia is behandeld door de rechtbank in Arnhem en die heeft anders beslist. Defence for Childeren gaat maandagavond in Zeist ook actie voeren voor het gezin. De familie is daar opgevangen in afwachting van hun uitzetting.

Ook de pleegoma van Mauro vraagt Dijkhoff op haar Facebookpagina om coulance. Mauro dreigde een aantal jaren geleden eveneens te worden teruggestuurd naar Angola.