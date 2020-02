Eerste dode door coronavirus in Italië

Het is de tweede dode in Europa door het virus. Vorige week zaterdag bezweek in een ziekenhuis in de Franse hoofdstad Parijs een 80-jarige Chinese toerist aan de ziekte.

Vrijdag zijn in het noorden van Italië op één dag zestien nieuwe gevallen van het coronavirus vastgesteld. Het gaat om veertien mensen in de regio Lombardije en twee mensen in het naastgelegen Veneto. Onder hen zijn vijf medici. In tien dorpen hebben de autoriteiten besloten om scholen, kroegen en openbare gebouwen te sluiten. Ongeveer 50.000 mensen wordt in de getroffen gebieden geadviseerd binnen te blijven. Kerkdiensten, carnavalsvieringen en sportevenementen zijn opgeschort.

In China zijn inmiddels ruim 2200 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Meer dan 75.500 Chinezen zijn besmet. Buiten China zijn ruim 1300 besmettingsgevallen bekend en vijftien personen overleden.