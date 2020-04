Bernie Sanders stapt uit race om presidentschap bij Democraten

Joe Biden (77) is nu nog als enige kandidaat over om het in de verkiezingen op te nemen tegen de Republikein en zittend president Donald Trump.

Joe Biden (r) is nu de enige kandidaat in de strijd met Trump. Ⓒ Reuters

Dat Sanders zich zou terugtrekken werd verwacht na een reeks nederlagen in de voorverkiezingen. Sanders was de grote verliezer van de laatste drie dinsdagen van de voorverkiezingen. Biden stond in de race ver op kop.

De voorverkiezingen worden inmiddels overschaduwd door de coronacrisis. Dinsdag werden ondanks een roep van de Democraten om dat niet te doen voorverkiezingen gehouden in de staat Wisconsin. De voorverkiezingen in Louisiana, Georgia en Ohio zijn wel uitgesteld.