Verviervoudiging passagiers met corona op Eindhoven Airport

EINDHOVEN - Het aantal besmette passagiers op Eindhoven Airport is de afgelopen twee weken bijna verviervoudigd. Sinds begin juni kwamen er 26 passagiers met corona aan op het vliegveld. Twee weken geleden ging het nog om zeven passagiers die het virus onder de leden hadden. De besmette passagiers zaten verspreid over 21 vluchten, bevestigde de GGD Brabant Zuidoost maandag berichtgeving in het Eindhovens Dagblad.