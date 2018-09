Sissen naar vrouwen? €250 boete!

Bij het instellen van de boete wordt gekeken naar de ervaringen in Brussel en Zeewolde, waar de gemeente een dergelijke boete van 250 euro al heeft ingesteld. Dat laat wethouder Joost Eerdmans (Veiligheid) weten in de gemeenteraad.

Eerdmans in Metro: „Het is een probleem, maar ik wil wel eerst in kaart hebben hoe groot het is. Ook moeten we goed kijken hoe andere steden het hebben geregeld en of er juridische complicaties zijn”, stelt Eerdmans.

'Ga je mee?'

Het onderwerp werd op de agenda gezet door Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf. „'Psst, hé ga je mee'. Dat krijgen veel vrouwen te horen als ze rustig door de stad lopen. En als ze niet reageren worden ze uitgemaakt voor hoer en nog erger.”

---Ik werd vanuit het niets voor hoer uitgemaakt---

Bouwvakkers

Ook het feit dat bouwvakkers volgens Leefbaar Rotterdam wel zouden mogen fluiten wekte ergernis op. „Gelijke monniken, gelijke kappen”, aldus Jeroen van der Lee van de Partij voor de Dieren. „Mijn vrouw heeft juist daar veel last van.”

