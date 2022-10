Giorgia Meloni beëdigd als nieuwe Italiaanse premier: nooit eerder sinds WOII zo’n rechts kabinet

Er zijn veel ministers van Meloni’s rechtse partij Fratelli d’Italia. Er is voor het eerst een minister die zich behalve met het gezin moet bezighouden met geboortebevordering (in Italië bestaat een groot demografisch probleem), er is een minister van Fratelli d’Italia die zich specifiek moet bezighouden met ondernemingen en Made in Italy en verder een minister van Meloni’s partij die zich behalve landbouw moet bezighouden met „voedselsoevereiniteit.” Deze laatste minister is de zwager van Meloni (getrouwd met haar zus).

Toevallig is het over een week precies honderd jaar geleden is dat het fascisme met de mars naar Rome aan de macht was gekomen. Binnen Fratelli d’Italia zijn altijd politici geweest die nostalgie hadden naar de periode van het fascisme. Maar Meloni, die als jonge politica nog haar bewondering voor de fascistische dictator Mussolini had uitgesproken, heeft het afgelopen jaar herhaaldelijk afstand van nostalgie naar het fascisme genomen, de dictatuur en de rassenwetten scherp veroordeeld en wil dat verleden verder met rust laten. Ze is klaar om te regeren en weet dat het geen makkelijke opgave zal worden.

Vrouwelijke premier

Het is ook voor het eerst dat Italië een vrouwelijke premier heeft. Daarmee zijn de linkse politici in verlegenheid gebracht, omdat juist zij decennia lang spraken over de noodzaak van belangrijke politieke functies voor vrouwen, terwijl de lange rij partijleiders die elkaar opvolgden bij de centrumlinkse PD altijd consequent mannen waren en aan de linkerkant nooit een vrouwelijke kandidaat-premier naar voren is geschoven.

De twee nieuwe vicepremiers van het kabinet—Meloni zijn Lega-leider Matteo Salvini en het kopstuk van Forza Italia Antonio Tajani. Salvini is tevens benoemd tot minister van Infrastructuur, een belangrijke post voor de besteding van het Europees Herstelfonds. Tajani is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Hij was even in de problemen gebracht door de recente positieve uitlatingen van zijn partijleider Berlusconi over de Russische president Poetin, maar niemand binnen en buiten Italie trekt de pro-NAVO koers van Tajani in twijfel. De nieuwe minister spreekt verscheidene talen en is een bekende in Brussel. Hij is voorzitter van het Europees parlement geweest.

Giancarlo Giorgetti

De nieuwe minister van Economische Zaken is Giancarlo Giorgetti. Hij was minister van Economische Ontwikkeling onder het kabinet-Draghi en is een garantie voor de economische voortzetting van het beleid van die regering. Minister van Justitie is de oud-magistraat Carlo Nordio (van Fratelli d’Italia), die tijdens zijn carriere onderzoek deed naar smeergeldaffaires in de Italiaanse politiek en terrorisme. Berlusconi had graag een minister van Justitie uit zijn partij gehad, maar dat heeft hij niet voor elkaar gekregen. De Lega kreeg een ministerie dat zich bezighoudt met gehandicapten. Lega-leider Salvini heeft zich daar altijd voor hardgemaakt. De nieuwe minister van Cultuur is de rechtse intellectueel en journalist Gennaro Sangiuliano.