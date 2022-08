NASA wil met Artemis-missie science fiction werkelijkheid maken

Tijdens een persconferentie die woensdagmiddag werd gehouden in het hoofdkwartier van NASA in Washington, kwamen de betrokkenen superlatieven te kort om te beschrijven hoe belangrijk Artemis 1 is, maar dan vooral in voorbereiding op wat er de jaren erna gaat komen. Eigenlijk is Artemis 1 niet eens een voorgerecht, maar meer een amuse – om de wereld lekker te maken voor wat het allemaal krijgt voorgeschoteld. De ogen zijn vooral gericht op de bemande Artemis III-maanmissie van, zo is de planning, 2025.

Raket

„We gaan het onmogelijke mogelijk maken”, straalde NASA-topman Bill Nelson. „We hebben de meest krachtige raket die ooit is gebouwd. Onze ogen zijn niet meer op de nabije toekomst gericht, maar naar alles wat er veel verder nog is. Apollo (tussen 1961 en 1972 het ruimtevaartprogramma van NASA om de mens op de maan te laten landen) inspireerde de wereld, leverde een generatie op. Maar nu komt er een Artemis-generatie.”

Het is bepaald geen geklets in de ruimte: voor het eerst in 53 jaar moeten er een week lang mensen veren op de stoffige oppervlakte. Op het programma staan vier maanwandelingen en ritjes in een rover, tot wel vijftien kilometer van de lander. Twee andere astronauten blijven in de Orion-capsule in een baan om de maan cirkelen.

Diversiteit

Zoals in deze tijd onvermijdelijk is, legde Nelson ook de nadruk op diversiteit, door specifiek te benoemen dat uiteindelijk de eerste vrouw en de eerste persoon van kleur naar de maan zullen gaan. In dat licht werd ook stilgestaan bij het overlijden van de afro-Amerikaanse Nichelle Nichols, die in de populaire sciencefictiontelevisieserie uit de jaren zestig de rol speelde van Uhuru. „Ze zal glimlachen”, zei Bhavya Lal van NASA, die zelf Indiase wortels heeft. Eerder werd – los van de Artemis-missie – al bekend dat acteur William Shatner, die Captain Kirk speelde in Star Trek, de ruimte ingaat. „Science fiction wordt werkelijkheid.”

De eerste test moet veel data verzamelen, en systemen controleren, cruciaal voor de volgende stap. Daarmee ligt de NASA op schema. Enkele weken geleden was er nog twijfel of eind deze maand wel haalbaar was. De SLS-raket wordt naar de maan gelanceerd met een Orion-capsule, Nederland heeft meegebouwd aan het ruimteschip, die zes dagen in een baan rond de maan blijft. Orion zal tot 500.000 kilometer van de aarde vliegen, nog 89.000 kilometer voorbij de maan. Apollo kwam in de jaren zeventig niet verder dan ruim 400.000. De test zal in totaal 42 dagen duren, de capsule stort uiteindelijk in de Grote Oceaan.