Mannen vast voor dood vluchtelingen Libië

De asielzoekers kwamen donderdag om toen hun boten omsloegen. Op de eerste boot die kapseisde, zaten ongeveer vijftig vluchtelingen. De tweede, die later zonk, had circa vierhonderd mensen aan boord. De schepen waren vertrokken uit Zuwara, een plek in Libië van waaruit veel boten van mensensmokkelaars de oversteek proberen te maken.

De Libische kustwacht kon ongeveer tweehonderd mensen uit de Middellandse Zee halen. Ze zijn in Libië naar een detentiecentrum gebracht. Zeker 105 lichamen zijn tot nu toe geborgen, maar de Libische kustwacht gaat ervan uit dat er tweehonderd doden zijn.