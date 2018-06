'Overheid ziet retail als melkkoe'

Kern van de kritiek is dat de overheid in het verleden is blijven hangen, terwijl het retaillandschap op zijn kop staat. „De ambtelijke molen werkt ontzettend traag”, zegt Anbeek. „De overheid legt ontzettend veel eisen op, vaak gebaseerd op verouderde plannen en aannames.”

Dat zet een enorme rem op het investeringsklimaat, zegt Anbeek. Wereldhave stak de afgelopen jaren €120 miljoen in achttien Nederlandse winkelcentra. Maar daar waar je zou verwachten dat stadsbesturen de rode loper uitrollen, kwam Anbeek van een koude kermis thuis.

Zeven jaar wachten op goedkeuring

Leiderdorp bijvoorbeeld staat er slecht op bij Wereldhave, dat daar het oude gemeentehuis kocht. „We losten daarmee een probleem van de gemeente op, met de overeenstemming om het aanpalende winkelcentrum Winkelhof op die plek uit te breiden. Vervolgens duurt het meer dan zeven jaar om goedkeuring te krijgen voor onze plannen, terwijl de gemeente elders nieuwe winkels is gaan gedogen”, zegt Anbeek.

Hoogleraar Molenaar is het „100% eens” met Anbeek. „Er is veel onkunde bij gemeenten. Dat komt ook omdat er iedere vier jaar nieuwe bestuurders aantreden.”

Gratis parkeren 'onrechtvaardig'

Molenaar ergert zich bovendien groen en geel aan de laatdunkende houding tegen middenstanders. „Dat is soms politiek gedreven. Maar veeleer zien ze de sector als een melkkoe. Neem bijvoorbeeld de discussie over betaald parkeren. Er zijn zelfs gemeenten die gratis parkeren afserveren met het argument dat dit sociaal onrechtvaardig is voor mensen die geen auto hebben. Dan wil je het gewoon niet begrijpen.”